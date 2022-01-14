61-річний принц Ендрю втратив право називатися «Його королівська високість»

Син королеви Великобританії Єлизавети II принц Ендрю склав з себе військові титули та королівські обов'язки з патронажу. Про це з посиланням на офіційну заяву Букінгемського палацу, пише ВВС.

«Зі згоди та схвалення королеви герцог Йоркський складає з себе військові титули та королівські опікунські обов'язки», – йдеться у заяві палацу.

Крім того, принц перестане використовувати титул «Його королівської високості» на офіційних заходах.

Заява Букінгемського палацу з’явилася на тлі цивільного процесу за участю принца Ендрю у США де американка Вірджинія Джуффре звинувачує його в сексуальному насильстві і стверджує, що вона мала з ним інтимні відносини, коли була неповнолітньою, з примусу американського бізнесмена Джеффрі Епштейна.

«Герцог Йоркський надалі не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа», – зазначається в заяві.

За даними газети Times, наразі при королівському дворі обговорюють, як захистити монархію та репутацію королеви у разі програшу герцога в суді. За даними видання, у разі несприятливого для принца результату справи, його могли б відправити в якесь «внутрішнє заслання».

«Він не може виїхати за кордон через ризик екстрадиції, тому буде потрібно якийсь варіант внутрішнього посилання. Йому також доведеться скоротити житлові витрати», – розповіло джерело газети

У чому звинувачують принца Ендрю?

Принц Ендрю, герцог Йоркський – британський принц, віце-адмірал. Він є молодшою дитиною королеви Великої Британії Єлизавети II.

2010 року принца Ендрю сфотографували у Центральному парку Нью-Йорка з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, якого пізніше звинувачували у секс-торгівлі людьми. На той момент Епштейна вже було засуджено у справі про залучення неповнолітніх до проституції. Окрім того, за даними ЗМІ, британський принц відвідував будинок фінансиста у Мангеттені.

2015 року ім'я принца Ендрю фігурувало у судових документах у межах цивільної справи США проти Епштейна.

Американка Вірджинія Джуффре звинувачує принца Ендрю у сексуальному насильстві і подала проти нього позов до суду США.

Жінка стверджує, що у підлітковому віці стала жертвою сексуальної експлуатації й жорстокого поводження з боку фінансиста Джеффрі Епштейна та його впливових спільників.

За словами Джуффре, їй доводилось надавати сексуальні послуги друзям Епштейна, серед яких були багаті бізнесмени, вчені та інші відомі й заможні люди. Джуффре каже, що серед них був і герцог Йоркський Ендрю. Через ці дії вона звинувачує принца у сексуальних домаганнях в 2001 році.

10 серпня 2019 року стало відомо, що Епштейн покінчив життя самогубством у в'язниці у Нижньому Мангеттені.

61-річний принц усі звинувачення категорично відкидає. Але зусилля його адвокатів закрити справу на ранній стадії поки що не мали успіху, а суд Нью-Йорка розпочав розгляд цивільного позову проти нього.

Джуффре каже, що попросила Епштейна сфотографувати її з принцом Ендрю. Сам принц Ендрю називав це фото підробкою (фото Virginia Roberts)

У 2019 році принц вже відмовився від виконання обов’язків члена королівської родини через цю справу. У Великій Британії розслідування справи проти принца закрите.

Також у 2019 році він стверджував, що не пам'ятає, щоб зустрічав Вірджинію Джуффре.

Його адвокати, своєю чергою, наполягали на тому, що за судовою угодою 2009 року Джуффре, яка отримала від Епштейна відступні 500 тис. доларів, зобов'язалася ні з ким не позиватися до справи, пов'язаної з мільярдером.