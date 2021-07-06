Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон анонсував четвертий і останній етап послаблення карантину в Англії. Водночас він застеріг щодо поширення небезпечного штаму «Дельта» й можливого зростання захворюваності на Covid-19. Про це повідомляє BBC.

Послаблення карантину, зокрема, передбачає скасування обмежень на кількість відвідувачів весіль, похоронів і будинків для літніх людей. Уперше з початку пандемії дозволять працювати нічним клубам, а в закладах можна буде розсаджувати людей на відстань ближче 1 метра.

Також будуть послаблені правила носіння захисних масок. Якщо зараз їх обов’язково треба носити в громадському транспорті й крамницях, то після 19 липня, за словами Бориса Джонсона, це рішення ухвалюватиме кожна людина на власний розсуд.

Четвертий етап послаблення карантину мав відбутися ще в червні, але його відклали – зокрема через занепокоєння новим штамом коронавірусу «Дельта» й задля того, щоб проти Covid-19 вакцинувалися ще більше британців.

Головний науковий радник британського уряду Патрик Воленс на пресконференції зазначив, що у Великій Британії починається нова, третя хвиля захворюваності на Covid-19. Британський прем'єр додав: «На жаль, помре більше людей».

Остаточно послаблення карантину в Англії мають затвердити 12 липня після отримання нових даних щодо динаміки Covid-19. Щодо решти країн Сполученого Королівства, рішення про коронавірусні обмеження там ухвалює місцева влада.