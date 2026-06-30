Будівельники завершили понад 40% робіт із відновлення музею Шухевича
Новини Львова від ZAXID.NET за 30 червня
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У вівторок, 30 червня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Невтішна статистика. Із спекою на Львівщині побільшало загиблих на воді.
- Двоколісні під контролем. У Львові змінюються правила паркування прокатних електросамокатів.
- Відбудова музею Шухевича. Робітники завершили зведення основної будівлі.
- «Викрадення Європи». У Львові встановили скульптуру Ярослава Мотики, яку створили ветерани та митці.
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