Розумний годинник Bugatti

Автомобільний бренд Bugatti випустив фірмовий розумний годинник, розроблений спільно з фірмою VIITA. Цифровий аксесуар у роботі покладається на мобільний додаток, за допомогою якого можна відстежувати біологічні параметри власника, а також отримувати інформацію про автомобіль.

Годинник від Bugatti допоможе вимірювати пульс, тиск, рівень кисню в крові, навіть стежити за якістю сну. Автогонщики зможуть відстежувати зміни у власному організмі під час перегонів і тренувань. Крім того, пристрій уміє розраховувати біологічний вік і рівень стресу.

Корпус годинника може бути виконаний з титану або кераміки, а екран має дозвіл 390х390 і являє собою сапфірове скло. Годинник має десять варіантів показу даних. Розумний аксесуар також оснащено датчиком GPS, завдяки якому годинник здатен показувати параметри телеметрії авто на треку, дозволяючи пілоту заміряти інтенсивність прискорень і час проходження кола.

На виготовлення одного такого годинника потрібно 20 днів, повідомляє Bugatti, акцентуючи на його естетичній довершеності. Покупці зможуть обирати між трьома варіантами дизайну, названими на честь моделей Bugatti – Pur Sport, Le Noire та Divo. Незалежно від вибору, покупець отримає два варіанти ремінця – більш вишуканий титановий та простіший каучуковий для повсякденного носіння. Вартість розумного годинника Bugatti не називає, зазначаючи лише, що тираж буде обмежений шістьма сотнями одиниць.