Чоловіку загрожує позбавлення права займатися певною діяльністю до 15 років

Буковинець публічно заперечував збройну агресію РФ щодо України і стверджував, що війну спровокували сатаністи та Сполучені штати Америки. Про дії та висловлювання жителя Вижницького району правоохоронців повідомили небайдужі жителі Чернівецької області. Люди не раз чули від колаборанта про те, що у війні винуватий «Майдан», тому і поскаржилися в СБУ. Жителя Вижницького району повідомили про підозру.

В правоохоронні органи звернулися люди з Вижниці, котрі розповіли, що один із жителів району часто розповідає, що українці та росіяни – це один народ, а дії диктатора Путіна виправдовує та заперечує збройну агресію РФ.

Правоохоронці встановили кілька таких фактів, коли чоловік дійсно займався публічною колабораційною діяльністю. «За інформацією слідства, у червні цього року чоловік під час поїздки в рейсовому автобусі вступив у дискусію з пасажирами. У розмові він наголошував, що українці й росіяни – один народ, а воювати між собою заставили "сатаністи й Америка"», – повідомили в управлінні СБУ в Чернівецькій області.

Також чоловік переконував співрозмовників, що «Майдан почав війну», «Путін не зробив нічого поганого», а Україна «сама себе бомбить». Правоохоронці розшукали жителя Вижницького району і повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 111-1 КК України (Колабораційна діяльність). Наразі триває слідство для з’ясування всіх обставин правопорушення. Якщо провину чоловіка доведуть в суді, то йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.