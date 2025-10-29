Усі сигарети мають знищити

У Чернівецькій області місцевий мешканець отримав штраф за те, що перевозив 21 тис. пачок сигарет без акцизних марок. Правоохоронці встановили, що він хотів їх продати роздрібним покупцям. Окрім того, суд також конфіскував увесь тютюн на загальну суму 1,6 млн грн.

Під час розслідування детективи бюро економічної безпеки в Чернівецькій області встановили, що буковинець купив партію контрафактних сигарет без необхідних документів про походження товару. Окрім того, чоловік не був зареєстрований як підприємець, повідомили в БЕБ України в середу, 29 жовтня. Також вже під час допиту з’ясували, що він не має ліцензії, яка необхідна для продажу підакцизної продукції.

Буковинця затримали з контрафактними сигаретами, коли він перевозив їх до свого складу. У результаті огляду автомобіля правоохоронці знайшли 21 тис. пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку. Їх орієнтовна вартість становить понад 1,6 млн грн.

У суді обвинувачений визнав свою вину. За те, що він незаконно зберігав і перевозив для продажу підакцизні товари, суд призначив йому штраф в розмірі 17 тис. грн. Усі виявлені сигарети конфіскували, їх мають утилізувати.