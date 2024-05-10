Буковинця за жорстоке вбивство співмешканки засудили до 15 років ув’язнення. Чоловік близько 20 разів вдарив жінку ногами в груди та в голову. В суді свою провину він не визнав, а зазначив, що його дружину збив автомобіль. Однак прокурор під час судового засідання довів провину обвинуваченого.

Жорстоке вбивство сталося вночі 22 березня 2023 року на дорозі в Сокирянській громаді. Під час досудового розслідування встановили, що чоловік працював стрільцем-снайпером 2 аеромобільного взводу і 1 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону військової частини. В той час прийшов у відпустку з військової служби. Між ним і його співмешканкою виник словесний конфлікт, під час якого він наніс жінці щонайменше 19 ударів кулаками та ногами в голову та в тулуб.

Від побоїв жителька Сокирянської громади отримали чисельні травми. «Згідно з висновками судмедекспертів смерть жінки спричинили щонайменше 19 ударів кулаками та твердим взуттям об голову та груди, а також падіння на землю з висоти власного росту. Смерть буковинки настала від геморагічного шоку, який виник внаслідок удару, імовірніше, всього ногою, взутою в берци, в ділянку правої половини грудної клітки, що призвело до утворення масивного розриву печінки, що викликало розвиток гострої масивної кровотечі в черевну порожнину», – йдеться у вироку Сокирянського районного суду від 8 травня.

Під час судового засідання обвинувачений себе винним не визнав і відмовився від показань. Донька загиблої жінки розповіла, що в той день вона прийшла до матері. Вона помітила, що в домі вибиті шибки, на що матір розказала, що це зробив її співмешканець під час суперечки. Також донька зазначила, що обвинувачений раніше часто бив її матір і старшого брата, якому тоді було 17 років. Жінка розповіла в суді, що вже більше місяця обвинувачений не проживав з її матір’ю.

Сусідка, яка стала свідком смерті жінки, в суді розповіла, що в березі 2023 року вона почула дивні звуки на вулиці. Вона і її чоловік вийшли на дорогу і помітили, що на вулиці лежить жінка, а біля неї сидів чоловік, який тримав її голову в себе на колінах. На їхнє запитання що трапилось, він відповів, що їх збив автомобіль. Чоловік сусідки запитав, чи часом обвинувачений не побив потерпілу, бо її лице було все в синяках і крововиливах. На що той відповів, що не бив. Потім вони викликали поліцію.

Попри невизнання обвинуваченим своєї винуватості у вбивстві співмешканки, його вина доведена показами свідків та зібраними доказами. Суддя Сокирянського районного суду визнав винним буковинця в навмисному вбивстві і присудив йому 15 років позбавлення волі. На вирок можна подати апеляційну скаргу.