Генконсул Чехії у Львові Їржі Борцел з міським головою Львова Андрієм Садовим

У четвер, 11 вересня, у Львові почав роботу новий генеральний консул Чеської Республіки Їржі Борцел, призначений на посаду в серпні. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Напередодні, 10 вересня, Їржі Борцел зустрівся з міським головою Львова, а 11 вересня – з керівництвом ЛОВА. Під час зустрічей ішлося про співробітництво України і Чехії в галузях культури та освіти, а також про підтримку України Чехією в умовах війни.

Як повідомив Максим Козицький, сторони обговорили можливості для співпраці на базі майбутньої університетської лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. А міський голова Андрій Садовий ознайомив Їржі Борцела з екосистемою UNBROKEN.

Окрім того, на обох офіційних зустрічах новопризначеного генконсула Чехії у Львові ішлося про Дні чесько-українського партнерства «Чеські сни», що відбудуться 17-22 вересня.

«Це не лише концерти й виставки. Це платформа для знайомства з культурою, освітою й бізнесом Чехії, діалогу про відновлення України та нові можливості для молоді. Це нагода для нас усіх побачити Чехію зблизька – через спільні проєкти й живе спілкування», – сказав Максим Козицький.

Хто такий Їржі Борцел

Новий генконсул Чеської республіки у Львові Їржі Борцел закінчив університет економіки та бізнесу у Празі. На сторінці Їржі Борцела в лінкедіні вказано, що він володіє англійською, французькою, німецькою, норвезькою та російською мовами.

До призначення в Україну Їржі Борцел був заступником посла Чехії в Туреччині (Анкара), а раніше – заступником посла Чехії в Канаді (Оттава). Також Їржі Борцел працював в чеській дипломатичній місії в Данії (Копенгаген).

Повноваження попереднього генконсула Чехії у Львові, яким з 2021 року був Давід Нови, завершилися в липні 2025 року. Генеральне консульство Чеської республіки у Львові розташоване на вул. Антоновича, 130а, окрім співпраці між країнами, консульство займається також видачею візових документів.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну генконсульство Чехії у Львові, як й інші дипломатичні місії країни в Україні, припинило роботу. Проте 13 квітня 2022 року у Києві відновило роботу посольство Чехії, в 27 квітня того ж року стало відомо про відновлення роботи генконсульства у Львові.