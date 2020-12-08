ZAXID.NET разом з ЛКП «Лев» у рубриці «Собака з притулку» розповідає про безпритульних тварин, яких можна забрати собі додому. У цій підбірці ми познайомимо вас з 10 зворушливими собаками, які шукають свій дім у Львові.

Браво, 1 рік. Маленький хлопчик з вул. Луганської. Там багато промислових об'єктів і надто мало комфорту, як для таких от малюків. Світлий, ніжний, дуже привітний собака.

Плюшка, 3 роки. Місце відлову: вул. Брюховицька. Повненька, добра дама, віддалено схожа на бігля. Відкрита, соціалізована, душевна дівчинка. Любить з усіма знайомитися і цілувати носиком.

Черешня, 1 рік. Місце відлову: вул. Брюховицька. Мала, енергійна, смішна собачка. Як і всі малюки, скромна і тиха, але не проти взяти участь в будь-яких іграх. Дуже швидко звикає до хорошого.

Скалі, 1 рік. Місце відлову: вул. Хоткевича. Активна, потішна, молода собачка. Без комплексів і зайвих церемоній до всіх напрошується в друзі. І виходить це у неї дуже мило.

Чіззі, 2 роки. Місце відлову: вул. Ґрунтова. Ще одна дівчинка з промислової зони, яка залишає на усіх свій знак: недовірлива, налякана і водночас покірна собачка. Треба відкрити для неї інший світ.

Фреш, 2 роки. Місце відлову: вул. Патона. Високий, вродливий, абрикосовий хлопець. Батько Ківі та Долі, колишніх підопічних ЛКП «Лев». Благородний, інтелігентний, добрий пес. Міг би бути чудовим сім'янином.

Фелікс, 1 рік. Місце відлову: вул. Стрийська. Метис спанієля. Був знайдений в синій шлеї, тому наразі шукаємо його попередніх власників. Якщо ж їх немає, то хлопцю потрібна нова сім'я.

Апельсинка, 3 роки. Місце відлову: вул. Кордуби. Ця дівчинка теж, схоже, раніше була домашньою. Акуратна, ручна, вміє гуляти на повідку. Сподіваємося, що її не покинули, а просто загубилася і скоро повернеться у свій дім.

Аврора, 1 рік. Місце відлову: вул. Зелена. Молода, невеличка, дуже сердечна собачка. Хоче уваги, дає лапку і крутиться від радості, як дзиґа, коли її беруть на прогулянку. Комунікабельна і щира дівчинка.

Багіра, 1 рік. Місце відлову: пр. Чорновола. А ця дівчинка була домашньою, але, як виявилося, стала непотрібною своїм людям. Метис лайки, хвіст бубликом, багато енергії і добрих намірів. То, напевно, були просто не її люди. Тепер шукає справжніх.

Нагадаємо, що ЛКП «Лев» працює щодня, без вихідних, з 8:00 до 20:00 на вул. Промисловій, 56 у Львові. Контактний телефон (068) 535-45-45.

фото Анни Лиско