У ніч на неділю, 26 листопада, внаслідок атаки на Старобешівську ТЕС у населених пунктах тимчасово окупованої території Донеччини зникла електроенергія. Про це повідомив окупаційний голова так званої «ДНР» Денис Пушилін.

За словами Пушиліна, удар по Донеччині був нібито масовим, тому окупанти не змогли збити усі об’єкти. Внаслідок атаки постраждала Старобешівська теплоелектростанція, розташована за 18 км на південний захід від тимчасово окупованого Донецька.

Денис Пушилін заявив, що частина міст та районів окупованої Донеччини залишилися без світла та опалення. Зокрема, йдеться про Маріуполь, Горлівку, Донецьк та Єнакієво, які були частково знеструмлені.

Наразі на тимчасово окупованих територіях працюють аварійні бригади. Електропостачання у кількох населених пунктах вдалося відновити, тривають ремонтні роботи.

Зазначимо, 26 листопада росіяни повідомили про нібито масовану атаку безпілотників по областях Росії. Зокрема, під удар потрапили Московська, Тульська, Брянська та Калузька області. У російській столиці через атаку БПЛА припинили роботу місцеві аеропорти, кілька будинків було пошкоджено уламками.