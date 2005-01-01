Через борг держави за пільги львівські комунальні підприємства можуть зупинити роботу

Півмільярда за пільги і субсидії – така заборгованість держави перед Львовом. Грошей на відшкодування наданих пільг не було з початку року. Схожа ситуація і в інших містах України, проте Львів є у трійці тих, кому уряд заборгував найбільше.

Фінансують не ремонти у будинках, а державу. Так про борги за пільги і субсидії говорить голова асоціації ОСББ «Оберіг» Стефанія Климко. Востаннє, за її словами, відшкодування отримали за січень. Та й то лише 25 відсотків. Водночас, самі жодних боргів перед надавачами послуг не мають. Але для цього використовують гроші з рахунків, які мали б витрачати на обслуговування своїх будинків.

«Заборгованість відділу пільг і субсидій по цьому будинку становить 15 тис. грн – це якраз тих грошей вистачило б на виготовлення відкосів у двох під’їздах», – каже голова асоціації ОСББ «Оберіг» Стефанія Климко.

Цієї заборгованості вистачило б також, щоб погасити місячний «теплий кредит» в одному з будинків. Загалом Львову з початку року держава винна 515 мільйонів гривень.

«У кінці лютого надходила субвенція з державного бюджету на покриття відшкодування заборгованості з пільг та субсидій в сумі 220 млн грн за минулий рік», – заявив начальник міського управління соцзахисту Ігор Кобрин.

Те, що залишилось, управління соцзахисту розкинуло поміж усіх, щоб бодай частково компенсувати січневу заборгованість. До цього у місті вже звикли, однак існують ризики.

«Така річ є зараз системною, вона значно утрюднює роботу комунальних підприємств, і є ризики накладення штрафів, пені за те, що не оплачуються вчасно ті чи інші комунальні проплати нашими комунальними підприємствами», – пояснила директорка департаменту житлового господарства Ірина Маруняк.

Якщо ще ЛКП чи ОСББ дають собі раду, забираючи гроші зі своїх резервних фондів, то у підприємствах, яким перераховують гривні за пільговиків, ситуація ще складніша. Так, «Львівтеплоенерго» у мінусі майже на 91 мільйон гривень. І ці гроші винні «Нафтогазу», а той може зменшити тиск чи навіть перекрити газ.

«Нам щоденно нараховуються приблизно під 100 тис. грн штрафних санкцій. Росте кредиторська заборгованість перед НАК «Нафтогаз України», вони можуть на наступний місяць не виділити номінації і відповідно ми не зможемо споживати газ. А якщо будемо споживати, то на підприємство – це буде враховуватися по звичайних цінах у два рази дорожче», – додав заступник директора з економічних питань «Львівтеплоенерго» Богдан Камінський.