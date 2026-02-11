Бути уважними на залізничних переїздах закликали також у Калуші та Городенці

На залізничних переїздах у Яремчі та Микуличині вимкнули світлофори та регулювальні знаки. Про це повідомили в Яремчанській міській раді у середу, 11 лютого.

«Закликаємо всіх бути максимально уважними при перетині залізничних переїздів У зв’язку з дефіцитом електроенергії всі регулювальні знаки та світлофори будуть вимкнені до стабілізації ситуації в енергетиці», – зазначили в мерії, оприлюднивши список переїздів:

мікрорайон Дора, вул. Камʼянка;

вул. Тараса Шевченка;

мікрорайон Ямна, вул. Героїв Майдану;

с. Микуличин, діл. Рівня (біля трансформатора) та вулиця Підліснів (Кулика).

Раніше у «Львівській залізниці» попереджали про можливі перебої в роботі пристроїв автоматики, зокрема світлофорів, на залізничних переїздах через тривалі планові й аварійні відключення електроенергії, а іноді й через наслідки ракетно-дронових атак ворога. Бути уважними на залізничних переїздах закликали у Калуші та Городенці.