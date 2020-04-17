Поліція відкрила справу через винесення плащаниці у самбірській церкві

У винесенні плащаниці взяли участь кілька десятків вірян, які тісно скупчилися, деякі з них не мали масок

Парафіян та священика відомої в Україні церкви, в якій зберігаються мощі Валентина, покарають за порушення вимог карантину. Сьогодні, 17 квітня, у Самборі відбулася процесія винесення плащаниці, з якою обходили довкола церкви. Багато учасників не мали масок та абсолютно не дотримувались дистанції. Поліція розпочала розслідування.

Керівництво храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на своїй сторінці у фейсбуці виставило пряму трансляцію цієї процесії. На відео в кінці служби настоятель храму о. Богдан Добрянський закликає вірян дотримуватися вимог карантину: «Мусимо поставитися до того з більшою увагою і обережністю, дотримуватися тих санітарних норм, щоб не бути близько одні біля одних, бути в масках. Будьмо виважені і стараймося ставитися до того відповідально». Проте після цього під час винесення плащаниці на відео видно велику кількість учасників процесії, які зовсім не дотримуються дистанції, хлопці у військовій формі без масок.

Як повідомили ZAXID.NET у поліції, на чотирьох учасників заходу за відсутність масок склали протоколи за ст.44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Санкція статті передбачає штраф 17-34 тис. грн.

А на організатора цієї релігійної процесії слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до Кримінального кодексу, за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням).

Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Богдан Добрянський розповів ZAXID.NET, що вже дав свої свідчення в поліції і каже, що не відчуває за собою ніякої вини.

«В церкві були мало людей, а на вулиці зібралося до 40. Як йде процесія, люди зупиняються, підходять. Вони самі до нас приєдналися. Але дистанцію зберігали», — сказав отець Богдан в коментарі ZAXID.NET.

Також він додав, що юнаки без масок це вартові біля плащаниці, але наголосив, що вони самі доєдналися до процесії. За його словами, доступ до плащаниці у церкві буде, але вшанувати її можна буде поклоном, а не поцілунком. Планує парафія також святити великодні кошики.

«В нас всі богослужіння йдуть в режимі онлайн. Але будемо і посвячувати. Бо для багатьох людей то трагедія. В нас довкола церкви є велика територія. Ми будемо часто робити посвячення, кожні 15 хв, щоб не було скупчення людей», — додав настоятель самбірського храму.

Додамо, що храм Різдва Пресвятої Богородиці відомий тим, що у ньому зберігаються мощі святого Валентина. Церква належить до Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ. Глава УГКЦ Святослав Шевчук неодноразово закликав вірян дотримуватись карантину і брати участь в літургіях онлайн.