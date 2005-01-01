Через недобір призовників у двох районах Львівщини покарали військових комісарів

Під час весняного призову Львівщина відправила на службу 770 новобранців

СуспільствоОльга Грамчук, 1 червня, 15:22 45101

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На Львівщині завершився весняний призов. Найбільше призовників – з Городоцького, Жовківського та Сокальського районів. А ось недобрали юнаків у Старосамбірському та Золочівському районах і в Червонограді. Через невиконання плану військового комісара Червонограда відправили в запас, а старосамбірського – понизили.

Львівщина відправила до лав української армії 770 новобранців. Зараз вони перебувають у навчальних центрах. Служитимуть хлопці у Збройних силах України, Нацгвардії та прикордонних військах. Про це 1 червня розповіли у Львівському обласному військовому комісаріаті на брифінгу щодо завершення призовної кампанії «Весна-2018».

Також на альтернативну службу прийняли п'ятьох чоловіків, які через віросповідання не можуть тримати зброї в руках. Вони працюватимуть три роки у житлово-комунальних службах.

Працівники військкомату розповідають, що були випадки, коли їхніх представників не впускали на подвір'я та навіть спускали на них собак. На тих, хто ухилялися від служби, військові склали 24 справи та передали їх правоохоронцям.

«Був випадок, що на збірний пункт прорвалися цивільні люди і там з бійкою вирвали призовника і втекли. Одного ми затримали і передали в органи Нацполіції», – розповів військовий комісар Львівщини Олександр Тіщенко.

Набір на контрактну службу ще триває і усіх охочих запрошують у військові комісаріати.

«Контракт для області не маленький. Це 400-460 осіб. За п’ять місяців Львівщина на 100% закриває план контрактної служби», – додали у військкоматі.

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