У Дрогобичі, Бориславі та навколишніх селах 2 доби не буде газу

У вівторок вранці, 5 липня, у 32 містах та селах Дрогобицького району відімкнуть від газопостачання. Упродовж двох діб працівники АТ «Львівгаз» будуть ремонтувати газові комунікації. Через ремонтні роботи тимчасово не буде газу у майже 60 тисяч споживачів.

«У зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт на газових комунікаціях з 9:00 вівторка, 5 липня, тимчасово без газу будуть 59450 абонентів», – повідомили на сайті «Львівгазу».

Отже, газопостачання не буде у таких населених пунктах:

м. Дрогобич

м. Борислав

м. Стебник

смт. Східниця

с. Михайлевичі

с. Почаєвичі

с. Раневичі

с. Лішня

с. Монастир-Лішнянський

с. Унятичі

с. Медвежа

с. Рихтичі

с. Снятинка

с. Залужани

с. Старе Село

с. Брониця

с. Бистриця

с. Новошичі

с. Биків

с. Долішній Лужок

с. Озимино

с. Далява

с. Гаї Верхні

с. Гаї Нижні

с. Нове Село

с. Болехівці

с. Нагуєвичі

с. Ясениця

с. Попелі

с. Дережичі

с. Мордичі

с. Новий Кропивник

Орієнтовний час ремонтних робіт – дві доби.