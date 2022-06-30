Через ремонтні роботи частина Дрогобицького району залишиться без газу
Упродовж двох днів працівники «Львівгазу» ремонтуватимуть мережі
Суспільство — Марта Когут, 0 0
0 0
У Дрогобичі, Бориславі та навколишніх селах 2 доби не буде газу
У вівторок вранці, 5 липня, у 32 містах та селах Дрогобицького району відімкнуть від газопостачання. Упродовж двох діб працівники АТ «Львівгаз» будуть ремонтувати газові комунікації. Через ремонтні роботи тимчасово не буде газу у майже 60 тисяч споживачів.
«У зв’язку з проведенням планових ремонтно-профілактичних робіт на газових комунікаціях з 9:00 вівторка, 5 липня, тимчасово без газу будуть 59450 абонентів», – повідомили на сайті «Львівгазу».
Отже, газопостачання не буде у таких населених пунктах:
- м. Дрогобич
- м. Борислав
- м. Стебник
- смт. Східниця
- с. Михайлевичі
- с. Почаєвичі
- с. Раневичі
- с. Лішня
- с. Монастир-Лішнянський
- с. Унятичі
- с. Медвежа
- с. Рихтичі
- с. Снятинка
- с. Залужани
- с. Старе Село
- с. Брониця
- с. Бистриця
- с. Новошичі
- с. Биків
- с. Долішній Лужок
- с. Озимино
- с. Далява
- с. Гаї Верхні
- с. Гаї Нижні
- с. Нове Село
- с. Болехівці
- с. Нагуєвичі
- с. Ясениця
- с. Попелі
- с. Дережичі
- с. Мордичі
- с. Новий Кропивник
Орієнтовний час ремонтних робіт – дві доби.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter