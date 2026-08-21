Інфраструктура міжнародного пункту пропуску значно пошкоджена

У ніч на п’ятницю, 21 серпня, російські війська атакували ударними безпілотниками Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області. Під час атаки зафіксували влучання по інфраструктурі міжнародного пункту пропуску «Табаки», який розташований на кордоні з Молдовою. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Зазначають, що внаслідок російського удару пошкоджено будівлі та конструкції пункту пропуску. На території об'єкта також виникли пожежі. Рятувальники ДСНС локалізували займання. Інформації про постраждалих наразі немає.

Через пошкодження роботу пункту пропуску «Табаки» тимчасово призупинено. Наразі через нього не здійснюється пропуск ані людей, ані транспортних засобів. Про ситуацію вже поінформували молдовську сторону.

Прикордонники розповіли, що транспорт, який мав перетинати кордон через «Табаки», перенаправляють до інших пунктів пропуску. Водіям та пасажирам рекомендують враховувати це під час планування поїздок.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російські безпілотники атакували пункт пропуску на кордоні України з Молдовою та об’єкти цивільної й енергетичної інфраструктури на Одещині. Під час цієї ж атаки один із російських безпілотників порушив повітряний простір Румунії та впав у повіті Тулча неподалік українського кордону.