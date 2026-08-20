Пошкоджень зазнав пункт пропуску

У ніч на четвер, 20 серпня, російські війська атакували безпілотниками пункт пропуску на кордоні України з Молдовою. Також під ударом опинилася цивільна та енергетична інфраструктура Одеської області. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Голова держави не уточнив, яких саме пошкоджень зазнав пункт пропуску. Водночас в Одеській ОВА розповіли про наслідки російської атаки для регіону. Через російський удар у кількох населених пунктах півдня області виникли перебої з електропостачанням. Станом на ранок без світла залишалися близько 13 тис. абонентів. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Крім того, на одній із локацій загорілися два причепи вантажних автомобілів, які перевозили продукти. Рятувальники ліквідували пожежу. За попередніми даними, люди внаслідок атаки не постраждали.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зеленський зауважив, що цієї ночі російські війська завдали удару і по газовій інфраструктурі на Чернігівщині.

Крім цього, стало відомо, що вночі безпілотник перетнув повітряний простір Румунії та впав у повіті Тулча неподалік українського кордону. За попередніми даними, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав, інформації про матеріальні збитки також немає.

У румунському оборонному відомстві зазначили, що о 02:23 військові радари зафіксували групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною, на північ від повіту Тулча. Для контролю ситуації в повітря підняли два винищувачі F-18 Повітряно-космічних сил Іспанії, а також румунський вертоліт IAR-330 SOCAT.

Згодом один із безпілотників увійшов у повітряний простір Румунії приблизно за 13 км на схід від міста Галац. О 03:24 він упав та загорівся на незаселеній території приблизно за 4 км на північний схід від села Грінду в повіті Тулча. На місце падіння дрона направили військовослужбовців, які мають встановити обставини інциденту.

Нагадаємо, також у ніч на 20 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву та Київській області. Внаслідок атаки в столиці загинули щонайменше 12 людей, ще 33 отримали поранення. В області у Броварському районі загинув чоловік та ще один отримав поранення. У Бориспільському районі постраждали шестеро жителів, чотирьох з них госпіталізували до місцевої лікарні.