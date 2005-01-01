Через снігопад на вулицях Львова працює більше 30 снігоприбиральних машин

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 09:262950

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У п’ятницю, 19 січня, на вулицях Львова працює 31 одиниця снігоприбиральної техніки. Про це інформує прес-служба Львівської міськради, де зазначають, що техніка очищає насамперед магістральні вулиці міста.

Станом на 07:00 у місті працювало 9 одиниць снігоприбиральної техніки. Зокрема у Галицькому районі працювала 1 одиниця техніки, у Франківському районі - 1 одиниця снігоприбиральної техніки; у Залізничному районі - 1 одиниця техніки, у Шевченківському районі - 2 одиниці снігоприбиральної техніки; у Сихівському районі - 4 одиниці техніки.

Станом на 09:00 в місті також працюють піскорозкидувачі, які, в першу чергу, очищають підйоми та магістральні дороги. В Галицькому районі працює 6 піскорозкидувачів, у Шевченківському – 6, у Залізничному – 6, у Франківському – 4, у Личаківському – 5, у Сихівському – 4 піскорозкидувачі. Загалом зараз працює 31 одиниця снігоприбиральної техніки.

Нагадаємо, стежити за роботою снігоприбиральної техніки можна он-лайн.

До слова, за інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської облдержадміністрації, 19 січня на автомобільних дорогах Львівщини працює 76 одиниць снігоочисної техніки. На посипання доріг використали 403,4 т піщано-соляної суміші. До робіт із очищення автомобільних доріг від снігу залучили 108 робітників.

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