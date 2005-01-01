У Львові та області у найближчі дні синоптики прогнозують ускладнення погодних умов

Синоптики прогнозують сніг та ожеледицю

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, у четвер ввечері, 18 січня, із збереженням на добу завтра, 19 січня, по місту Львову та Львівській області очікуються пориви південно-західного вітру 17 – 22 м/с, вночі та вранці місцями 25 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Про це повідомили у прес-службі ЛМР.

У п'ятницю, 19 січня, на свято Водохреща синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на західний, 9 – 14 м/с, пориви 17 – 22 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 3 – 5° морозу, вдень 1 – 3° тепла.

До слова, за народними віруваннями, якщо на Водохреща ясна й холодна погода – літо буде посушливим, похмура й сніжна – на рясний урожай. Якщо на Богоявлення сніг іде – до урожаю, ясний день – до неврожаю.

У суботу, 20 січня, очікується місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У неділю, 21 січня, синоптики прогнозують хмарну погоду, часом сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради застерігає усіх учасників дорожнього руху бути максимально обережними під час руху. А у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, прохання звертатись на гарячу лінію міста за коротким номером 15-80.