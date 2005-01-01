Через теплу погоду на Прикарпатті ведмеді досі не впали в сплячку

У Галицькому національному природному парку, що розташований у Івано-Франківській області, через надто теплу температуру ведмеді досі не впали у сплячку. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на начальника сектору реабілітації диких тварин Галицького природного парку Андрія Гембарського.

«Ведмеді не впадають у сплячку через теплу погоду. Ми їх посилено годували, вони наситились, а тому не дуже хочуть тепер їсти, але й не сплять. Можливо, коли прийдуть морози, вони заснуть на той період. Хоча цього може й не трапитись», – розповів Андрій Гембарський.

Чотири бурих ведмеді, які живуть у Галицькому національному природному парку, досі ведуть активний спосіб життя

За його словами, у Центрі реабілітації диких тварин Галицького НПП від вересня 2017 року у вольєрах живуть чотири ведмеді, яких привезли з Херсона.

Водночас він уточнив, що туристам у Карпатах не варто боятися ведмедів, оскільки ті на людей нападають дуже рідко і частіше блукають подалі від населених пунктів та легкодоступних місць.