Через теплу погоду на Прикарпатті ведмеді досі не впали в сплячку

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 14:535620

До теми

У Галицькому національному природному парку, що розташований у Івано-Франківській області, через надто теплу температуру ведмеді досі не впали у сплячку. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на начальника сектору реабілітації диких тварин Галицького природного парку Андрія Гембарського.

«Ведмеді не впадають у сплячку через теплу погоду. Ми їх посилено годували, вони наситились, а тому не дуже хочуть тепер їсти, але й не сплять. Можливо, коли прийдуть морози, вони заснуть на той період. Хоча цього може й не трапитись», – розповів Андрій Гембарський.

Чотири бурих ведмеді, які живуть у Галицькому національному природному парку, досі ведуть активний спосіб життя

За його словами, у Центрі реабілітації диких тварин Галицького НПП від вересня 2017 року у вольєрах живуть чотири ведмеді, яких привезли з Херсона.

Водночас він уточнив, що туристам у Карпатах не варто боятися ведмедів, оскільки ті на людей нападають дуже рідко і частіше блукають подалі від населених пунктів та легкодоступних місць.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Через кліматичні зміни Україна наближається до субтропіків ZAXID.NET
Ведмежий притулок під Львовом за €600 тис. Навіщо?.
Репортаж з «Домажиру» ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук