Російська влада готує економіку країни до підтримки армії і зобов’яже російські підприємства допомагати воєнним структурам. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Кремль, готуючись до тривалої війни в Україні, створює умови підтримки своєї армії російською економікою.

Відтак на розгляд Держдуми РФ внесена поправка до федеральних законів про підтримку збройних сил Росії, яка передбачає введення «особливих заходів в економічній сфері», що зобов’язують російські підприємства (незалежно від форм власності) підтримувати так звані «спеціальні та антитерористичні операції».

Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення на забезпечення «спеціальних військових операцій» і дозволить Кремлю змінювати контракти працівників та умови праці, наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні державних свят.

В описі поправки зазначається, що війна, яка триває в Україні, виявила дефіцит поставок, зокрема матеріалів, необхідних для ремонту військової техніки, і заявив, що російським чиновникам необхідно «концентрувати зусилля в окремих секторах економіки».

Крім того, російська влада, ймовірно, вживає заходів для інтеграції Запорізької атомної електростанції (АЕС) в російську енергетичну систему, що суперечить попереднім заявам Росії про те, що Запорізька АЕС продаватиме електроенергію Україні.