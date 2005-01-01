На Полтавщині повінь затопила ділянку траси «Київ – Харків»

У соцмережах попередили водіїв про підтоплення ділянки траси «Київ – Харків» у Полтавській області, повідомила спільнота «Київ оперативний», опублікувавши відповідне відео.

«Спеціально для тих, хто зібрався їхати трасою Київ-Харків. Будьте дуже обережні у районі 177-го кілометру. У деяких місцях без позашляховика і купального костюма не обійтися», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, у Сумській області повінь затопила частину Охтирки. Вода прорвала дамбу і затопила будинки та дитячий садок.