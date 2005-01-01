Місто Охтирка на Сумщині охопила повінь

Правоохоронці та працівники ДСНС забирають з підтоплених осель тих, хто не зміг самостійно покинути район лиха

Весняна повінь підтопила частину міста Охтирка Сумської області. Поліції доводиться на човнах перевозити людей у безпечне місце. Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

«Правоохоронці на плавзасобах забезпечують патрулювання, доправляють людей у безпечне місце та підтримують на вулицях міста громадський порядок», – йдеться в повідомленні поліції.

За їхніми даними, перші повідомлення про повінь стали надходити до чергової частини охтирської поліції після 1:00 ночі понеділка. За словами мешканців, вода піднялась майже на метр, підтоплені будинки та господарські приміщення.

«Головним нашим завданням було не допустити в таких складних умовах смерті чи травматизму людей, забезпечити безпечний рух на автодорогах та громадський порядок, при цьому виключивши будь-яку можливість мародерства чи крадіжок», – прокоментував ситуацію начальник Охтирського відділення поліції Руслан Кладько.

Працівники поліції разом з рятувальниками на човнах патрулюють вулиці, збирають з підтоплених осель людей, хто не зміг самостійно залишити район лиха. Потерпілих приймає міська лікарня, також їх доправляють до місцевого готелю та будівлі міськвиконкому.

На місці події, крім поліції, працюють бригади ДСНС, швидкої допомоги та міськвиконкому. Рятувальні роботи тривають.

На Сумщині весняна повінь підтопила частину міста Охтирка, фото поліції та очевидців

Згідно з інформацією управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Сумської області, відбулося підтоплення приватних домоволодінь на 11 вулицях міста. Максимальний рівень води становив до 80 см, станом на 7:00 він вже зменшився на 10 см.

З 25 підтоплених будинків евакуйовано 43 людини, з яких шість – тимчасово розташовані в готелі, одну особу госпіталізували до Охтирської центральної райлікарні, решта – перебувають у близьких.

Крім того, як повідомляють Sumy.Today, від повені страждають і обласний центр . У Сумах тролейбуси кілька тролейбусів не доїжджають до кінцевих зупинок через підтоплення вулиць.