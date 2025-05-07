Вбивство сталося на вул. Каштановій

В Чернівцях суд засудив 43-річного чоловіка за жорстоке вбивство малознайомої людини. Злочинець підійшов до 21-річного чернівчанина на вулиці і проштрикнув йому ножем грудну клітку. Суд призначив чоловіку 14 років ув’язнення.

Вбивство сталося 28 липня 2024 року на вулиці Каштановій у Чернівцях. Між двома чоловіками виникла суперечка. У ході конфлікту 43-річний чернівчанин вдарив ножем у грудну клітину знайомого, а потім з місця втік. Прокурори у суді довели, що внаслідок конфлікту обвинувачений наніс 21-річному місцевому жителю удар ножем у грудну клітку, повідомили в прокуратурі Буковини. Від поранення потерпілий помер.

В суді свою вину чоловік не визнав, однак прокурор надав суду достатньо доказів, які підтверджують його причетність до інкримінованого кримінального правопорушення. За публічного обвинувачення прокурорів Чернівецької окружної прокуратури 43-річного жителя Чернівців визнано винним в умисному вбивстві.

Громадянину призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі. Крім того, суд задовольнив цивільний позов потерпілої та зобов’язав обвинуваченого сплатити 300 тис. грн моральної шкоди. До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.