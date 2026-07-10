Планують відремонтувати три котли, які наразі непридатні до експлуатації

На сесії Чернівецької міської ради 9 липня депутати проголосували за проєкт рішення щодо дозволу комунальному підприємству «Чернівцітеплокомуненерго» взяти кредит на 60 млн грн. Про це стало відомо з онлайн-трансляції сесійного засідання. У міській раді Чернівців в коментарі ZAXID.NET вказали, що кредит братимуть у державного банку.

За рішення проголосували 27 депутатів, четверо не голосували. Депутатка Антоніна Бабюк зазначила, що спершу комунальне підприємство мало б звернутися до держави, а не брати кредит в ЄС та гарантувати його майном міста.

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«Можна звернутися спершу до держави за програмою “Стійкості”. А вийшло так, що теплокомуненерго спочатку проводить тендери на виконання робіт і на виготовлення проєктно-кошторисної документації, а потім звертається до ради про дозвіл на кредит, витративши гроші на проєктно-кошторисну документацію. Це є неправильним», – зазначила депутатка.

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У коментарі ZAXID.NET в Чернівецькій міській раді зазначили, що кредит не братимуть в Європейського Союзу, а звернуться за фінансуванням до одного з державних банків. Позику оформлятимуть у гривні за урядовою відсотковою програмою «5–7–9». Вона передбачає, що підприємство отримує кредит за ринковою ставкою, але реально сплачує лише 5%, 7% або 9%, а різницю банку покриває держава.

У проєкті рішення зазначено, що кредит необхідний для проведення капітального ремонту трьох котлів та реконструкції однієї котельні. Розмір фінансування − не більше 60 млн грн. Кредит братимуть на період до 7 років від дати підписання договору. Розмір авансу – не менше 10% вартості проєкту. Кредит оформлять зі ставкою не більше 7% річних. Комісія за надання кредиту становитиме близько 6 тис. грн. Її сплатять одноразово.

Директор комунального підприємства Олександр Корчунов під час сесії розповів, що реконструкцію та ремонт необхідно провести для якісної підготовки до наступного опалювального сезону.

«Враховуючи, що бюджет громади обмежений і значна частка спрямовується на підтримку Сил Оборони, просимо депутатів дозволити оформити кредитну угоду для оновлення обладнання котелень», – зазначив директор.

Він додав, що підприємство має підтверджені висновки, що обладнання непридатне до подальшої експлуатації.