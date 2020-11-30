Чеська 152-мм самохідна гаубиця Dana М2

Вже на початку 2021 року українська армія зможе отримати нову потужну зброю, а саме чеські 152-мм самохідні гаубиці Dana М2. Про це повідомив в інтерв'ю «РБК-Україна» генерал-майор Служби безпеки України та експерт з питань держбезпеки Василь Вовк.

За його словами, за сприятливих обставин, ЗСУ можуть отримати гаубиці Dana М2 вже в березні 2021 року. Вовк також акцентував увагу на важливості виконання цього контракту, оскільки він зачіпає питання іміджу України та перспектив налагодження системного військово-технічного співробітництва з Чехією.

Державні органи Чехії вже оформили експортну ліцензію і почали виробництво системи відповідно до умов договору.

На його думку, суперечки щодо Dana М2, які виникли у зв'язку з цим оборонним замовленням в парламенті, мають не стільки комерційну конкуренцію або конфлікт бізнес-інтересів, як елементи політичної боротьби за важелі впливу на військово-технічне співробітництво.

Нагадаємо, на початку листопада стало відомо, що Міністерство оборони уклало контракт на закупівлю для Збройних сил України самохідних установок (САУ) типу «Дана» чеського виробництва.

Інформація про закупівлю 152-мм чеської самохідної гаубиці Dana М2 одразу викликала бурхливе обговорення і критику з боку низки парламентарів, які заявили, що чеські гаубиці застарілі й не відповідають стандартам НАТО.

На ці звинувачення відреагував радник делегації з інформаційної політики в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Олексій Арестович, який публічно підтвердив, що Dana М2 нові й будуть виготовлятися спеціально під потреби Збройних сил України.