Автобус нелегально перевозив пасажирів за маршрутом Дрогобич-Домажир

На Львівщині працівники Укртрансбезпеки оштрафували чеського перевізника на 17 тис. грн за перевезення пасажирів без відповідного дозволу. Перевізник здійснював рейс за маршрутом Дрогобич-Домажир.

Як повідомили в Укртрансбезпеці Львівської області у коментарі ZAXID.NET, 23 жовтня під час рейдової перевірки транспортних засобів, інспектори виявили пасажирський автобус із чеськими номерними знаками на трасі Київ-Чоп. Під час перевірки працівники з’ясували, що перевізник здійснює каботажні перевезення пасажирів без відповідних дозволів.

Пасажирський автобус здійснював перевезення з Дрогобича до села Домажир. Кермував автобусом, водій з українським громадянством.

Каботажні перевезення – це перевезення в межах країни пасажирів іноземним перевізником на території України. Для такого типу перевезень необхідно мати відповідні дозволи.

Як йдеться у повідомленні Укртрансбезпеки, уряд схвалив законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності для іноземних перевізників, які здійснюють каботажні перевезення Україною. Закон передбачає підвищення штрафу з 17 тис. грн до 120 тис. грн за незаконні каботажні перевезення.