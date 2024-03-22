У Львові четверо людей отруїлися чадним газом. Вранці 22 березня шпиталізували мешканців квартири на вул. Роксоляни, 25 у Залізничному районі, повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міської ради.

«Чадним газом отруїлись 10-річна дівчинка та 14-річний хлопчик, а також 34-річна жінка та 38-річний чоловік. Їх у стані середньої важкості доправили до лікарень», – зазначено у повідомленні.

Загалом, за інформацією управління, від початку 2024 року у Львові зафіксували 12 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 37 людей, з них 13 – діти. Причиною отруєнь зазвичай є недотримання правил користування газовими приладами у побуті, порушення тяги через герметичні вікна та електровитяжки.