Четверо чоловіків задля розваги влаштували стрілянину на вулиці у Львові

Четверо чоловіків задля розваги стріляли з пістолета у повітря

У неділю, 22 березня, до поліції звернулася жінка з повідомленням про стрілянину на вул. Творчій у Львові. Згодом патрульні затримали чотирьох львів’ян, у яких вилучили стартовий пістолет.

Як повідомили в патрульній поліції Львівщини, вдень у неділю близько 17:00 патрульні отримали виклик про стрілянину на вулиці Творчій, що у мікрорайоні Збоїща. Четверо чоловіків задля розваги стріляли з пістолета у повітря, а згодом сіли в автомобіль ВАЗ 2101 і поїхали геть. Львів’янка, яка була свідком цього інциденту, запам’ятала номерні знаки автомобіля та повідомила дані поліцейським.

У одного із чоловіків вилучили стартовий пістолет (фото поліції)

Автомобіль передали в орієнтування. Виявили його неподалік – на вулиці Миколайчука. У 26-річного чоловіка поліцейські під час поверхневої перевірки виявили стартовий пістолет. Цього громадянина та ще трьох його друзів, віком 21, 23 та 26 років, затримали і доставили у відділок поліції для з'ясування обставин.