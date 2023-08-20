Четверо людей загинули від вибуху в криміналістичному центрі МВС
Вибух стався 19 серпня в Бучанському районі Київщини
До теми
Внаслідок вибуху та подальшої пожежі, що спалахнула 19 серпня в складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС на Київщині, загинули четверо працівників цієї установи. Про це в неділю, 20 серпня, повідомила речниця поліції Київщини Ірина Прянішнікова в коментарі «Суспільному».
Зазначимо, що вдень 19 серпня поблизу Києва в районі Кільцевої дороги пролунала серія вибухів. В місті повітряної тривоги не оголошували.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що пожежа сталася на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у складському приміщенні. Як розповіли журналістам місцеві жителі, вони чули приблизно 20 вибухів.
Пізніше Клименко повідомив, що причиною вибухів стала детонація вибухонебезпечних предметів, експертизу яких проводили працівники ДНДКЦ.