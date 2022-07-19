Проукраїнські мурали були намальовані вздовж залізничної колії

У польському місті Ґданськ на стіні вздовж залізничної колії четверо невідомих вандалів знищили три мурали з тематикою російської війни проти України, зокрема розміщуючи поряд літеру Z, яка стала російським символом нападу на Україну.

За вказівкою Правління Поморської залізниці вульгарні та проросійські написи вже зафарбовано, а про факт вандалізму поінформовано поліцію, повідомила Поморська залізниця в понеділок, 18 липня.

Акт вандалізму стався на минулих вихідних у гданській дільниці Ясень. Четверо молодих хлопців написали на стіні декілька антиукраїнських та проросійських гасел, а потім знищили три мурали на підтримку України, зокрема про злочини росіян в Бучі.

У залізниці повідомили, що мають записи з камер моніторингу і вже повідомили про злочин поліцію. Зокрема, вандали потрапили на камери всередині потяга, у який вони сіли після скоєння злочину.

Посол України у Польщі Василь Зварич вже подякував Поморській залізниці за швидкі та ефективні дії.

«Винні мають бути знайдені та притягнуті до відповідальності. Поморська поліція вже відкрила провадження та працює, за що щиро вдячний. Консульство України в Ґданську тримає справу на контролі», – заявив посол.