Коли в родині хтось захворів на застуду, логічне питання від власників тварин – чи може кіт також «заразитися» від господаря. Адже коти – члени сім’ї, які багато часу проводять поруч та навіть сплять поруч. The Spruce Pets розповідає, чи справді кіт може захворіти від вас.

Чи може ваш кіт захворіти від вас?

Ваш кіт не може заразитися застудою від вас, але він може заразитися іншими респіраторними захворюваннями. Кіт не може заразитися вірусом від людини, оскільки більшість вірусів, що викликають застуду у нас, є специфічними для людей. Але водночас кіт може заразитися від вас «котячою» застудою, якщо ви контактували з патогеном, наприклад, з іншими хворими тваринками.

Застуда у котів називається інфекцією верхніх дихальних шляхів і може бути спричинена вірусами, бактеріями та грибками. Вони легко поширюються між котами, особливо в переповнених, стресових умовах, таких як притулки для тварин. Навіть кішки, що живуть у приміщенні, можуть заразитися застудою, якщо вони контактують з патогеном від заражених предметів, людей або інших тварин.

Які симптоми застуди у котів?

Симптоми інфекцій верхніх дихальних шляхів у котів часто включають:

Чхання. Виділення з носа, прозорі, жовті або зелені. Сльозотеча, запалення повік і тканин навколо очного яблука (кон'юнктивіт). Кашель. Виразки в роті або на носі. Закладеність. Хропіння. Втрата апетиту. Лихоманка. Зміни голосу, наприклад, хрипота під час нявкання.

Якщо ви помітили вищезазначені ознаки, зверніться за порадою до ветеринара.