Проте на відміну від людини, тварина не може сказати про погане самопочуття

На відміну від людини, тварина не може сказати про погане самопочуття. Саме тому важливо уважно стежити за поведінкою та зовнішнім виглядом улюбленця. Purina розповідає, на які симптоми варто звертати увагу, щоб помітити, що котику погано.

На які симптоми потрібно звернути увагу?

Шкіра та шерсть

Стан шкіри – серйозний індикатор здоров’я котів. Шкіра повинна мати гладку текстуру, бути чорною або рожевою, а шерсть – блискучою. Часте умивання, чухання або випадіння шерсті може свідчити про захворювання шкіри. Водночас поганий стан та матовість шерсті з великою кількістю лупи може вказувати на те чи інше серйозне захворювання, яке навіть може не мати прямого відношення до шкіри або шерсті, проте впливає на їх стан.

Часті почісування і присутність дрібних чорних крапок на тілі тварини також може говорити й про наявність бліх у вашого вихованця, але це не настільки серйозна проблема, адже їх відносно легко вивести.

Ротова порожнина та ясна

Будь-які почервоніння навколо рота, опухлі ясна або неприємний запах з рота – все це можливі ознаки зараження ротової порожнини вашого улюбленця.Такі симптоми можуть бути досить болючими, тому ваш кіт може навіть втратити апетит або жувати їжу тільки однією стороною рота. Також всі ці симптоми здатні привести до різкої втрати ваги.

Дихання

Дихання через рот не є для кішок нормою, тому якщо ваш улюбленець важко або прискорено дихає, кашляє, сопе, задихається або видає гучні звуки при диханні, не затягуйте з візитом до ветеринарного лікаря.

Очі та ніс

Такі симптоми, як часте моргання та почервоніння області навколо очей, чхання, нежить, а також регулярні виділення або кровотечі з носа, цілком можуть свідчити про наявність серйозних проблем зі здоров’ям вашого улюбленця.

Якщо ви помітили, що повіка вашої кішки опухла, то, швидше за все, вашому улюбленцю щось потрапило в око. Подібне запалення також може бути результатом інфекції або загального погіршення стану здоров'я. Попросіть ветеринарного лікаря провести ретельний огляд улюбленця, і цілком можливо, що всі проблеми будуть вирішені за допомогою промивання очей або використання звичайних очних крапель, які, до речі, можна застосовувати і в домашніх умовах.

Кістки та суглоби

Якщо ваш кіт кульгає, то це може бути пов’язано як з отриманою травмою, так і з болями в суглобах. Якщо улюбленець повільно встає або лягає, не може стрибати так сами високо, як раніше, або якщо йому складно спускатися та підійматися по сходах, це може вказувати на наявність проблем з кістками або суглобами. У подібних ситуаціях слід негайно звернутись до ветеринарного лікаря.