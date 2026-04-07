Коти можуть їсти яйця, але лише у приготованому вигляді

Яйця часто вважаються корисним продуктом для людини, однак власники котів не завжди знають, чи можна давати їх тваринам. Фахівці пояснюють: яйця не є забороненими, але мають свої обмеження. Purina розповідає, які яйця можуть їсти коти.

Чи безпечні яйця для котів?

Коти можуть їсти яйця, але лише у приготованому вигляді. Варені або смажені без солі чи приправ яйця вважаються безпечними і навіть поживними.

Чи корисні яйця для котів?

Коти є м’ясоїдними тваринами, а це означає, що їхній раціон складається переважно з м’ясного білка. Яєчний білок містить велику кількість білка, а жовток є чудовим джерелом корисних жирів. Однак яйця містять набагато більше корисних речовин, ніж лише білки.

Серед інших корисних для вашого кота поживних речовин, що містяться в яйцях, є:

Амінокислоти. Яйця містять широкий спектр амінокислот, зокрема таурин. Таурин відіграє важливу роль у поліпшенні зору, травлення, роботи серця, імунітету, а також у забезпеченні здорової вагітності та розвитку плоду у кішок. Корисні жири. Коти потребують корисних жирів у своєму раціоні, і яйця є їх чудовим джерелом. Якщо ви дасте своєму коту невелику кількість яйця, він отримає мононенасичені жири для здоров’я серця, а також поліненасичені жири, такі як омега-3 та омега-6 жирні кислоти, для здоров’я мозку, нервової системи та серця. Вітаміни. Яйця містять дивовижну кількість вітамінів, зокрема вітаміни А, В12, D, Е, біотин, рибофлавін та тіамін. Кожен із цих вітамінів по-своєму сприяє здоров’ю котів. Деякі з переваг для здоров'я, які ці вітаміни надають котам, включають забезпечення енергією, антиоксидантами для підтримки імунітету та інше. Мінерали. У яйцях містяться залізо, селен та цинк. Ці три елементи сприяють виробленню гемоглобіну, здоров'ю імунної системи та синтезу колагену відповідно.

Чи є яйце повноцінним харчуванням для кота?

Ні, яйця не є повноцінним харчуванням для кота. Яйця не містять усіх необхідних поживних речовин, яких потребують коти для нормального розвитку. Проте яйця є поширеним інгредієнтом у багатьох кормах для котів, оскільки входять до складу повноцінних і збалансованих кормів.

Скільки яйця слід давати коту?

Розглядайте яйце, як ласощі, і давайте своєму улюбленцю невелику кількість, адже яйце не може замінити повноцінну їжу для кота.

«Коту вагою 4,5 кг із середньою активністю потрібно в середньому 250 калорій на день. Яйця слід розглядати як ласощі, а отже, вони не повинні становити більше 10 % від щоденної калорійності раціону вашого кота. Одне велике яйце містить приблизно 70 калорій, тому ваш кіт повинен отримувати лише невелику кількість яйця», – пояснює дієтологиня компанії Purina Каріна Карбо-Джонсон, магістерка наук.