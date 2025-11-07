Кукурудзяний крохмаль – це один з тих основних продуктів для випічки, який не псується і може зберігатися роками

Кукурудзяний крохмаль є важливим інгредієнтом у багатьох стравах, проте використовують його за раз не у великих кількостях. Тому він може зберігатись у вашій коморі досить довго. Real Simple розповідає, чи псується все ж таки кукурудзяний крохмаль.

Чи псується кукурудзяний крохмаль?

Кукурудзяний крохмаль – це один з тих основних продуктів для випічки, який не псується і може зберігатися роками. Кукурудзяний крохмаль не втрачає своїх властивостей з часом, тому якщо він виглядає і пахне нормально, його можна спокійно використовувати навіть після закінчення терміну придатності, вказаного виробником на упаковці.

Якщо кукурудзяний крохмаль псується, то зазвичай це відбувається через вплив вологи або шкідників – і ви це відразу помітите. Якщо ви виявили, що кукурудзяний крохмаль має неприємний смак або запах (кислий або «дивний») або «неправильний» колір, викиньте упаковку.

Як зберігати кукурудзяний крохмаль, щоб він довше залишався свіжим?

Як і більшість інших інгредієнтів на основі зернових (таких як пшеничне борошно), кукурудзяний крохмаль слід зберігати в прохолодному, сухому і темному місці, щоб максимально продовжити термін його придатності (наприклад, у кухонній шафі або коморі). Переконайтеся, що він знаходиться в щільно закритій тарі, оскільки кукурудзяний крохмаль може приваблювати мишей, комах та інших шкідників.