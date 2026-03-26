Ольга Юхимчук з 2024 по 2025 рік обіймала посаду заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції

Чоловік колишньої заступниці міністра енергетики з питань європейської інтеграції Денис Мержук продав авто Tesla Model 3 2022 року випуску за 820 тис. грн. Чоловік Ольги Юхимчук купив авто два роки тому у 82 рази дешевше. Про це повідомило «Слідство інфо» у четвер, 26 березня.

Електроавтомобіль Денис Мержук купив у травні 2024 року за 10 тис. грн при ринковій вартості 19-23 тис. доларів. Про купівлю автівки стало відомо із декларації посадовиці за 2024 рік. Тоді у коментарі журналістам чиновниця повідомила, що не була залучена до процесу купівлі, а у декларації вказала зафіксовану у договорі суму. Надати копію документів Ольга Юхимчук відмовилась та зазначила, що не володіє ані документами, ані деталями домовленостей.

У декларації за 2025 рік, яку опублікували на сайті НАЗК, вказано, що чоловік Ольги Юхимчук продав Tesla Model 3 2022 року за 820 тис. грн і придбав новішу модель Tesla 2023 року випуску за таку ж ціну.

У 2025 році Ольга Юхимчук отримала понад 660 000 гривень заробітної плати від Міністерства енергетики та понад 930 000 гривень – від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Жінка також задекларувала понад 10 000 гривень соціальних виплат.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, Денис Мержук зареєстрований як ФОП у 2020 році в місті Рівне. Основний вид його діяльності – роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах. За 2025 рік прибуток Дениса Мержука на цьому склав майже 6 млн грн. Окрім цього, він отримав майже 250 тис. грн зарплати від ТОВ «Кузнецовський хлібозавод», кінцевим бенефіціаром якого є батько Ольги Юхимчук – Юрій Юхимчук.

До слова, Ольга Юхимчук почала працювати в Міненерго разом зі Світланою Гринчук, яку Верховна Рада звільнила у листопаді 2025 року. Ексміністерка подала у відставку на тлі медійного скандалу, пов’язаного з її особистим життям після оприлюднення «плівок Міндіча».