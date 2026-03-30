Коти – дивні істоти, і вони дуже часто роблять речі з власних причин, які більшість людей навіть не можуть зрозуміти. Іноді ви можете помітити, що улюбленець торкається вашого обличчя лапами, намагаючись вас щось сказати. Catster розповідає, навіщо ж кіт це робить.

Чому кіт кладе лапи на обличчя людини?

Він позначає вас своїм запахом.

На лапах котів є залози, які виділяють феромони. Коти використовують ці феромони для спілкування з іншими, наприклад, щоб претендувати на «територію» як на свою. Коли ваш кіт кладе лапу вам на обличчя або на будь-яку іншу частину тіла, він, можливо, позначає вас як свою територію за допомогою запаху.

Ваш кіт голодний.

Коти вміють давати зрозуміти своїм господарям, коли їм чогось хочеться. Можливо, ваш кіт кладе лапи вам не обличчя, бо хоче їсти. Найчастіше кіт кладе лапу вам на обличчя рано-вранці, коли ви ще лежите в ліжку. Таким чином вона дає вам знати, що час прокидатися і починати день.

Ваш кіт хоче, щоб йому дали спокій.

Якщо ви граєтесь з котом, а він раптом кладе лапи вам на обличчя і відштовхує вас, це може означати, що він втомився гратися і хоче, щоб ви йому дали спокій.

Ваш кіт вас погладжує.

Ми виявляємо свою любов до котів, обіймаючи чи гладячи їх, тож кіт може виявляти свою любов так само. Якщо у вас вдома мешкає двоє котів, ви можете помітити, як вони час від часу тягнуться один до одного, торкаються або вилизують шерсть один одному. Це їхній спосіб виявляти любов.

Тому деякі коти виявляють цю любов і до своїх господарів, простягаючи лапки до вашого обличчя.

Ваш кіт хоче, щоб його обійняли.

Ваш кіт просто хоче, щоб її обійняли та погладили. Коти – розумні тварини, і вони розуміють: якщо покласти лапки вам на обличчя, ви, ймовірно, простягнете руку, щоб погладити їх.