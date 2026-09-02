Для допитливого улюбленця шухляда стає занадто цікавим місцем для дослідження

Кіт, який постійно відкриває шухляди, найчастіше робить це не випадково. Для допитливого улюбленця шухляда стає занадто цікавим місцем для дослідження. Catster розповідає, чому кіт настільки любить відкривати шухляди.

Чому кіт намагається залізти в шухляди?

Кіт від природи допитлива тварина з досить унікальним характером. І через це існує безліч причин, чому ваш улюбленець може так наполегливо прагнути залізти в шухляду.

Закрита шухляда може привертати їхню увагу саме через невідомість. Якщо тварина відчула новий запах або почула звук усередині, їй може захотітися перевірити, що там знаходиться.

Іноді кіт може намагатися залізти в шухляду, тому що йому подобаються маленькі замкнені простори. Шухляди, які можна відкрити та залізти всередину, відповідають цій природній цікавості.

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Відкривання шухляд також може бути для кота способом розважитися. Особливо це характерно для тварин, яким не вистачає активності.