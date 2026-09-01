Помітити самотність буває непросто, адже її прояви часто схожі на ознаки проблем зі здоров’ям

Коти мають репутацію незалежних тварин, які чудово почуваються на самоті. Проте це стосується не всіх улюбленців: деякі коти формують міцні соціальні зв’язки та можуть нудьгувати без спілкування. Помітити самотність буває непросто, адже її прояви часто схожі на ознаки проблем зі здоров’ям. Тому передусім будь-які зміни у поведінці варто обговорити з ветеринаром. Catster розповідає, як зрозуміти, що ваш кіт відчуває самотність.

Як зрозуміти, що коту потрібен друг?

Кіт став більше спати.

Коти й без того проводять багато часу уві сні, але важливо помічати зміни у звичній поведінці. Якщо кіт почав спати значно довше, майже не реагує на те, що раніше його цікавило, і загалом став млявим, причиною можу бути не просто втома. За відсутності проблем зі здоров’ям така поведінка іноді вказує на нудьгу або нестачу спілкування.

Раптові зміни в рівні активності.

Варто звертати увагу на обидва крайні прояви активності. Кіт, який втратив інтерес до звичних занять, або той, що почав гасати по дому в несподівані години з дещо розгубленим поглядом, може сигналізувати про те, що щось не так. Нудьга та самотність можуть проявлятися як замкнутість, так і неспокій, залежно від характеру улюбленця. Товариш, з яким можна витратити надлишок енергії або який забезпечить лагідну компанію, може виявитися саме тим, що потрібно.

Зміна апетиту.

Самотність та нудьга можуть позначатися й на харчовій поведінці. Деякі коти починають їсти більше, використовуючи їжу як спосіб розбавити свій день. Інші ж можуть повністю втратити інтерес до їжі, коли почуваються пригніченими. І обидві ці моделі поведінки вимагають уваги, оскільки вони не тільки можуть бути ознаками поганого самопочуття, а й можуть мати негативні наслідки для здоров’я.

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Якщо за зміною апетиту не стоїть жодна фізична причина чи проблеми зі здоров’ям, варто звернути увагу на емоційний стан тварини.

Надмірний або поганий догляд за шерстю.

Незвична зміна у догляді за шерстю також можу бути сигналом. Якщо кіт почав нав’язливо вилизуватися, це класична ознака стресу. І самотність іноді є справжнім фактором стресу для котів. Також обидві крайності в поведінці щодо догляду за шерстю можуть бути пов’язані з браком стимулів та соціальних контактів.

Руйнівна поведінка.

Усі коти дряпають речі, і це нормальна та природна поведінка, з якою зазвичай можна впоратися. Але коли кіт раптом починає руйнувати меблі, зіштовхувати предмети з полиць із підозрілим ентузіазмом або гризти речі, на які раніше не звертав уваги, це означає, що кіт сам створює собі розваги, оскільки нічого кращого йому не пропонується. Така поведінка, як правило, посилюється, коли кіт відчуває брак стимулів. Компаньйон, з яким можна гратися, вирішує першопричину проблеми більш безпосередньо, ніж будь-які способи перенаправити увагу.

Переслідування господаря.

Кіт, який слідує за господарем з кімнати в кімнату, наполегливо нявкає або різкою посилює свої спроби привернути увагу, чітко дає зрозуміти: йому потрібно більше соціального спілкування, ніж він отримує зараз. І така поведінка не є маніпуляцією, це просто кіт намагається сигналізувати вам про проблему.

Чи є другий кіт розв’язанням проблеми?

Перш ніж заводити ще одну тварину, важливо переконатися, що зміни в поведінці не пов’язані із захворюванням. Тому варто передусім записати до ветеринара, щоб переконатися у відсутності прихованих проблем. Також слід враховувати умови життя кота, його рівень активності та кількість увагу, яку він отримує від вас.

Якщо тварина здорова, почувається безпечно та має достатньо можливостей для ігор та досліджень, а проблемна поведінка не зникає, можна розглянути варіант із компаньйоном. Але слід пам’ятати, що другий улюбленець автоматично не стане розв’язанням проблеми. Також у результаті такого рішення, вам доведеться рівномірно приділяти увагу обом тваринам.