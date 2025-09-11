Іноді коти можуть насолоджуватися смаком свого наповнювача

Іноді коти починають гризти або ковтати наповнювач для туалету – це може виглядати дивно, але часто є сигналом про проблему. Catster розповідає про 10 можливих причин такої поведінки, від нешкідливої допитливості до серйозних медичних станів.

Чому ж кіт починає їсть котячий наповнювач?

Піка

Піка – це стан, при якому коти гризуть або їдять неїстівні матеріали та предмети. Відомо, що коти з пікою їдять такі предмети, як картон, рослини та дерево. Вони також можуть розвинути звичку їсти котячий наповнювач.

Піка може бути спричинена різними факторами, вона може розглядатися як ознака основного захворювання або може бути проблемою поведінки. Деякі захворювання, пов'язані з пікою, включають ендокринні захворювання, захворювання шлунково-кишкового тракту та паразитарні інфекції.

Нестача поживних речовин

Іноді коти можуть почати їсти котячий наповнювач та інші матеріали через дефіцит поживних речовин. Вони роблять це, намагаючись компенсувати будь-які необхідні поживні речовини, яких їм не вистачає у щоденному раціоні. Тому важливо звернутися до ветеринара та переконатися, що ваш кіт харчується високоякісним котячим кормом та споживає його у відповідних порціях. Здорові зміни в раціоні можуть покласти край звичці вашого улюбленця їсти наповнювач.

Анемія

Анемія може бути пов'язана з дефіцитом поживних речовин, зокрема дефіцитом заліза, тому деякі коти можуть почати їсти котячий наповнювач. Дефіцит рибофлавіну, вітаміну B12 та ніацину також може спричинити анемію.

Інші ознаки анемії включають низький рівень енергії та витривалості, бліді ясна та млявість. Після того як кіт одужає та усуне будь-який дефіцит поживних речовин, звичка поїдання котячого наповнювача зазвичай зникає.

Цікавість

Коти – допитливі тварини, тому їм може бути просто цікаво погратися з котячим наповнювачем та спробувати його на смак. Наповнювач може бути цікавим на дотик або мати унікальну текстуру, яку коти хочуть скуштувати. У більшості випадків цікавості ваш кіт зазвичай куштує наповнювач кілька разів, перш ніж втратить інтерес. Тому, якщо ваш улюбленець продовжує їсти наповнювач більше ніж кілька разів, можна з упевненістю сказати, що це не тому, що йому просто цікаво.

Смак

Іноді коти можуть насолоджуватися смаком свого наповнювача. Зазвичай це трапляється, коли наповнювач виготовлений з натуральних матеріалів, таких як трава, пшениця або кукурудзяне лушпиння.

Якщо вашому коту подобається смак котячого наповнювача, ви можете спробувати перейти на інший наповнювач, виготовлений з іншого матеріалу.

Копрофагія

Копрофагія – це стан, при якому кішки їдять власні фекалії. Кішки з копрофагією можуть виглядати так, ніби їдять котячий наповнювач, але насправді вони їдять власні випорожнення.

Копрофагія часто є ознакою іншого основного захворювання, такого як недоїдання, коліт або деменція. Тому важливо показати свою кішку ветеринару, якщо вона починає їсти свої екскременти.

Нудьга

Коти, яким нудно або вони переживають стрес, можуть вдатися до поїдання котячого наповнювача. Їсти наповнювач може бути способом для нудьгуючих котів відчути себе стимульованими, або це може бути звичкою, яку коти розвивають, коли відчувають стрес або тривогу.

Забезпечення вашої кішки достатньої кількості фізичних навантажень та часу для ігор може допомогти позбутися нудьги. Забезпечення її стимулюючими для розуму заняттями, такими як іграшки-дозатори для ласощів, також може запобігти нудьзі. Полегшення нудьги може призвести до того, що звичка вашої кішки їсти туалет самостійно зникне.

Гіпертиреоз

Іноді коти з гіпертиреозом можуть почати їсти котячий наповнювач. Високий рівень гормонів щотовидної залози може підвищити апетит та метаболізм кота, що може призвести до поїдання ним неїстівних предметів, таких як котячий наповнювач.

Гіпертиреоз є найпоширенішим ендокринним захворюванням у котів, і він найчастіше зустрічається у старших котів. Іншими ознаками гіпертиреозу є втрата ваги, вживання більшої кількості рідини, ніж зазвичай, поганий стан організму та збільшення щитовидної залози.

Пухлини головного мозку

Пухлини головного мозку – це рідкісний тип раку та нечаста причина того, що кіт їсть наповнювач. Однак пухлини головного мозку можуть впливати на поведінку кота залежно від їхнього розташування, і вони можуть посилювати голод. У котів старше 10 років вищий ризик розвитку пухлини головного мозку.

Кишкові паразити

Деякі коти з кишковими паразитами, такими як глисти, також страждають на піку. Коти можуть відчувати постійний голод, що може призвести до того, що вони почнуть вживати неїстівні продукти. Лікування буде різним, оскільки існують ріщні типи кишкових паразитів, але як тільки ваш кіт позбавиться від кишкових паразитів, його піка також зазвичай зникає.