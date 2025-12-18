Любов до новорічного дощику, що шарудить, пов’язана з бажанням погратися

Під час новорічних свят майже кожен власник кота стикається з однією проблемою – кіт намагається з’їсти новорічний дощик. Блискучий ялинковий дощик часто стає справжнім магнітом для котів. «РБК-Україна» розповідає, чому коту так подобається дощик та що робити, якщо він його з’їв.

Чому кота так приваблює дощик?

Любов до новорічного дощику, що шарудить, пов’язана з бажанням погратися. Коти обожнюють шнурочки, папір та все, що видає звуки. І за природою вони все ж таки хижаки, тому вони люблять полювати, і дощик для них це щось цікаве та незвичне, адже він блищить, переливається та шарудить.

Є й інша причина – нестача вітамінів. Ветеринари стверджують, що бажання пожувати щось із целофану вказує на нестачу вітамінів в організмі вашого улюбленця. І це вже серйозна проблема, тому варто звернутися до ветеринарного лікаря.

Як забрати у кота дощик?

Якщо ви помітили, що ваш кіт почав жувати дощик, постарайтеся обережно забрати іграшку. Це потрібно робити дуже обережно та без різких рухів, щоб не пошкодити мішурою коту ротову порожнину.

Спершу кота треба зафіксувати та можна покликати когось на допомогу. Поки хтось триматиме тварину, ви зможете витягнути з його пащі гірлянду. Голову кота треба тримати так, щоб він не смикався і не мотав нею з боку на бік. Потім відкрийте пащу коту та обережно витягуйте дощик. Якщо новорічний дощик вже потрапив в стравохід, то його не можна тягнути – ви можете пошкодити слизову оболонку.

Що робити, якщо кіт проковтнув дощик?

Якщо ви знаєте, що кіт встигнув проковтнути шматок дощику, доведеться вживати екстрених заходів. Варто одразу проконсультуватися з ветеринаром, щоб він надав свої рекомендації стосовно цієї ситуації.