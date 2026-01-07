Хоча сплячі собаки такі милі, що всім серцем хочеться їх погладити та обійняти, їм було б корисніше, якби ви цього не робили

Спокійно дрімотний собака виглядає милим та беззахисним, але ветеринари наполегливо радять не торкатися його під час сну. Dogster розповідає, чому гладити сплячого собаку не завжди гарна ідея.

Чому не варто гладити сплячого собаку?

Не гладьте сплячого собаку, з яким у вас не склалися міцні та довірливі стосунки. Якщо ви вдома у друга або нещодавно завели собаку, останнє, що вам слід робити, це гладити його, поки він спить та є вразливим. Собаки не люблять, коли їх будять, і оскільки вони дуже пильні, якщо ви погладите їх, вони можуть різко прокинутися та спробувати себе захистити. Захисні реакції можуть включати агресію, гавкіт або навіть укуси.

Звісно, ​​якщо ви вже давно поруч зі своїм собакою, і ви побудували з ним міцні, довірливі стосунки та часто торкалися його під час сну, він, ймовірно, звик до цього і менш схильний до лякання та агресивної реакції.

Проте незалежно від того, чи ваш собака живе з вами роками, чи ви нещодавно з ним познайомилися, не рекомендується його гладити, поки він спить, оскільки ви перервете його відпочинок, що вплине на активність впродовж дня.