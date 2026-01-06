Ці гігантські та спокійні собаки можуть проводити багато часу дрімаючи

Собаки, як і люди, проводять значну частину доби уві сні, але деякі породи дрімають набагато частіше за інших. UpWorthy розповідає, які собаки можуть спати понад 12 годин на добу.

Бульдоги

І англійські, і французькі бульдоги – це брахіцефалічні породи. І ця анатомія призводить до розвитку кількох захворювань, зокрема респіраторних проблем, які роблять дихання та фізичні навантаження більш виснажливими. Їхні тіла запрограмовані на відпочинок, і хоча вони часто мають короткі сплески енергії, вони люблять відпочивати вдома та дрімати з родиною.

Мастифи

Ці гігантські та спокійні собаки можуть проводити багато часу дрімаючи. Велика маса тіла та повільний метаболізм означають, що їм потрібен частий сон для збереження енергії.

Ґрейгаунд

Попри свою репутацію швидкісних бігунів, ці собаки часто стають справжніми «диванними любителями». Вони створені для спринтів, а не для марафонів, тому потребують багато часу для відновлення сил.

Сенбернари

Сенбернар – це гігантська порода, яка потребує значного відпочинку, щоб підтримувати свою масивну статуру. Як альпійські рятувальні собаки, вони були виведені для роботи в суворих, засніжених місцевостях і потребують значної витривалості, а також тривалих періодів відпочинку, щоб зберегти енергію в холодному середовищі.

Бассет-хаунд

Коли ці собаки не працюють як мисливські, вони спокійні та малорухливі. Басети мають важку кісткову будову та короткі ноги, тому фізичні навантаження можуть бути для них надто виснажливими.