Також автоексперти зазначають, що якщо мастило витекло з двигуна, то всередині виникає сильне тертя механізмів, збільшується знос силового агрегату

Після заміни мастила у двигуні може з’явитися стукіт, і багато водіїв не розуміють, у чому причина. Ukr.Media розповідає про п’ять основних причин, які можуть спричинити цю проблему.

Перша причина – у двигун залито мастила менше або більше, ніж треба. Це може спричинити нештатні шуми у двигуні.

Друга причина – засмічений фільтр масляного насоса. Це може призвести до обмеження потоку оливи, зниження її тиску та появи стуку у двигуні.

Третя причина – стукіт може вказувати на те, що мотору і фільтрам після заміни оливи потрібен час для досягнення останньої точки змащення, але це зазвичай займає кілька хвилин.

Четверта причина – в машині може бути несправний масляний насос.

П'ята причина – використання низькоякісного мастила і фільтра.

Також автоексперти зазначають, що якщо мастило витекло з двигуна, то всередині виникає сильне тертя механізмів, збільшується знос силового агрегату. До серйозних проблем автомобіль проїде приблизно 70 або 100 км. В оптимальних умовах це може бути 200 км, а потім силовий агрегат перегріється і його заклинить.