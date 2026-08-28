Щоб зрозуміти причину крадіжки, потрібно придивитися до того, що відбувається потім

Якщо собака регулярно тягне з кошика для білизни шкарпетки, справа може бути не лише в пустощах. Щоб зрозуміти причину крадіжки, потрібно придивитися до того, що відбувається потім. Рetbook розповідає, чому ж собака постійно краде шкарпетки.

Чому собак так приваблюють шкарпетки?

Ношені шкарпетки зберігають різноманітні запахи, і для собачого нюху це своєрідне джерело інформації про знайому людину. Саме тому ця річ може здаватися тварині особливо цікавою.

Наукові дослідження також показали, що собаки здатні розрізняти знайомих людей за запахом. Американська дослідниця собак Олександра Горовіц запропонувала собакам понюхати футболки, які їхні господарі або незнайомці носили протягом ночі. Тварини самостійно розрізняли знайомий запах від запаху незнайомця без будь-якого попереднього тренування.

В іншому дослідженні це питання вивчали ще детальніше за допомогою сканування мозку. Дванадцять собак нюхали запах знайомої людини та незнайомця. Ділянка мозку, пов’язана з позитивними очікуваннями та винагородою, особливо сильно реагувала на запах знайомої людини. Отже, знайомий людський запах не лише впізнається, але й може асоціюватися з позитивними емоціями.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Однак це не доводить, що кожна собака хапає шкарпетку з любові чи туги. Дослідження лише показують, що ношений одяг несе на собі ваш запах, який собака впізнає і який має для неї значення.

Але чому саме шкарпетка?

Так, ношена футболка теж пахне своїм господарем. Проте багато власників собак помічають саме зниклі шкарпетки та спідню білизну. І систематично не досліджувалося, чи справді собаки загалом віддають перевагу саме цим речам. Однак їхня форма робить їх особливо зручною здобиччю.

Шкарпетка м’яка, легка та її легко схопити. Її можна нести, струшувати, кидати та розкидати по всьому будинку. Зі спідньою білизною все так само. А ось футболка, навпаки, волочиться по підлозі та заважає швидкій втечі від господаря.

Шкарпетка має майже все, що потрібно хорошій іграшці для собаки: вона має цікавий запах, часто зручно валяється десь поруч і зручно тримається в пащі.

Також не варто забувати про те, що собаці цікава не сама шкарпетка, а ваша реакція на те, що він її вкраде. Собаки вчаться на наслідках своєї поведінки, тому якщо вкрадена шкарпетка викликає вашу реакцію, крадіжка може продовжуватися і виглядати наче гра. Вам навіть не потрібно хвалити собаку за це.