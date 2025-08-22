Найпростішою причиною такої поведінки уві сні є те, що їм сниться сон

Багато власників собак хвилюються, коли їхні улюбленці уві сні починають гавкати, скиглити чи робити різкі рухи. Це може виглядати тривожно, проте у більшості випадків подібна поведінка є нормальною. Ukr.Media розповідає, що означає така поведінка.

Чому собака може гавкати чи скиглити уві сні?

Найпростішою причиною такої поведінки уві сні є те, що їм сниться сон, і в більшості випадків господарю не варто хвилюватися. Собаки проходять через ті ж фази сну, що і люди: повільний та швидкий сон. І сновидіння виникають саме під час фази швидкого сну. Цей період також пов’язаний з сомнамбулізмом та рухом, в тому числі коли собаки «бігають» або гавкають уві сні. Тому можливо вашому улюбленцю в цей час сниться, які він ловить м’ячик або бігає з другом. Під час сну мозок собак «переживає» події дня, обробляє емоції та закріплює нові навички.

Що робити власнику?

Ми не здатні впливати на сон собаки, але можемо подбати про його день. Чим більше собака отримає позитивних вражень, тим спокійнішими та радіснішими будуть сни. Також важливо уникати стресових ситуацій чи надмірного навантаження перед сном.

Якщо ваш собака скиглить та виє уві сні, краще його не будити, адже у цьому випадку він може сильно злякатися та ненавмисно вас вкусити. У такі моменти йому може снитися кошмар або сон, в якому така поведінка вважається нормальною. Наприклад, якщо пес уявляє себе серед зграї.

Ви можете спробувати розбудити улюбленця почавши тихо та лагідно казати його ім’я та заспокоюючи словами на зразок «все добре».