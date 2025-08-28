Існує багато факторів, які необхідно враховувати при оцінці виляння хвостом собаки

Багато хто думає, що коли собака виляє хвостом, це означає що вона доброзичлива. Проте насправді цей жест не зажди це означає. PetMD розповідає, чому собака виляє хвостом та як розпізнати різні причини.

Що означає виляння?

На найпростішому рівні виляння хвостом просто означає, що собака реагує на щось у своєму оточенні. Так вони намагаються передати свої почуття щодо того, що відбувається. Собака може відчувати безліч почуттів, і деякі з них можуть суперечити одне одному. Це означає, що ви не можете вважати, що собака приязний або хоче взаємодіяти з вами лише тому, що він виляє хвостом.

Оскільки собаки використовують хвости для передачі різних емоцій, почуття, яке вони передають, залежить від двох факторів: положення хвоста і швидкості його руху. Якщо вважати, що рух хвоста собаки є способом спілкування, то положення хвоста можна розглядати як слова. Швидкість руху хвоста можна порівняти з гучністю голосу. Чим швидше рухається хвіст, тим голосніше голос. Але важливо памʼятати, що жодна частина тіла не розповідає всю картину, тож варто звертати увагу не тільки на хвіст.

Щасливий/дружній

Коли собака висловлює щастя або доброзичливість, його хвіст часто перебуває в нейтральному положенні (основа хвоста паралельна землі). Він також може бути в положенні, злегка піднятому або опущеному, і махати з помірною швидкістю. Хвіст розслаблений і махає повними, широкими рухами з боку в бік або навіть круговими рухами. Хоча деякі собаки можуть махати круговими рухами, коли вони відчувають тривогу, збудження або хвилювання.

Чим більше собака збуджений, тим швидше він зазвичай махає хвостом. Іноді вони також махають стегнами або навіть усім тілом, від плечей до хвоста. Це часто спостерігається у собак з короткими хвостами. Іноді вони навіть виляють усією задньою частиною тіла.

Цікавість

Коли собака цікавиться чимось, наприклад, коли він відчуває новий запах, його хвіст зазвичай тримається прямо за ним, часто нерухомо, але не виглядає жорстким або напруженим. Вони також можуть стояти в настороженій позі з піднятими вухами.

Розслабленість

Розслаблений собака зазвичай стоїть з хвостом, який не напружений і не виляє. Він починає рухати хвостом тільки тоді, коли емоції викликані зміною навколишнього середовища.

Заспокійливий/покірний/боязкий

Перш ніж описувати заспокійливе, покірне або боязке махання хвостом, важливо зазначити, що всі ці форми, ймовірно, містять елемент страху, вразливості або невизначеності. Важливо вловлювати сигнали, які подає собака, щоб не погіршувати ситуацію.

Покірні собаки часто опускають хвіст або ховають його між ногами. Зазвичай це робиться тому, що собака відчуває загрозу і не хоче, щоб йому заподіяли шкоду. Таке положення хвоста сигналізує іншим собакам (і людям), що їм потрібен час і простір, щоб подолати дискомфорт. Покірне положення хвоста може супроводжуватися маханням хвостом, а може і не супроводжуватися.

Якщо собака щільно затиснув хвіст між ногами і швидко махає кінчиком, це зазвичай свідчить про те, що собака відчуває страх і хоче заспокоїти іншого собаку. Багато собак, коли бояться, демонструють ознаки покірності як стратегію виживання.

Оскільки швидкість махання хвостом відображає інтенсивність почуттів, покірне махання хвостом можна розглядати як прохання: «Будь ласка, не кривдь мене!». Якщо собака демонструє цей знак, краще припинити наближатися до нього або взаємодіяти з ним. Дозвольте йому наблизитися, коли він почуватиметься безпечніше. І памʼятайте: собака, що рухається вперед, затиснувши хвіст і махаючи ним низько і щільно, може не закликати до взаємодії.

Агресивний/загрозливий

Собака, що готується до агресивної взаємодії, підіймає хвіст у вертикальне положення, часто вигинаючи його над спиною. Хвіст буде дуже жорстким і може рухатися або не рухатися. Чим сильніше і швидше рухається хвіст, тим більше собака збуджена.

Якщо собака демонструє ознаки загрози, необхідно діяти негайно. Не слід наближатися до собаки, оскільки він, ймовірно, спробує вкусити. Якщо собаку неможливо вивезти з ситуації, слід усунути людей, інших тварин або події, що викликають у собаки стрес.

Окрім піднятого напруженого хвоста, собаки можуть виявляти й інші ознаки агресії:

Напружене тіло, спрямоване на ціль. Дивляться широко розплющеними очима. Притискають вуха до голови. Змикають рот, напружуючи губи. Стоять абсолютно нерухомо/завмирають. Рухаються вперед у сповільненому темпі. Виставляють ікла. Гарчать. Кидаються вперед.

Уникання

Коли собака не хоче взаємодіяти, він зазвичай перестає махати хвостом і відходить. Він може навіть проявляти поведінку заміщення, наприклад, вилизувати себе або нюхати землю. Прямий переклад цієї поведінки – «будь ласка, дай мені спокій» або «будь ласка, заспокойся». Зверніть увагу на прохання собаки і не підходьте, якщо це не є необхідним. Якщо ви зможете дати собаці трохи простору, він може через деякий час сам підійти до вас.