У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 18 січня:

Український уряд знизив ціну на газ до кінця опалювального сезону, а тим українцям, які використовують електроопалення, збираються призначити прямі грошові виплати. Довідаємось, звідки ж такий аукціон небаченої щедрості і чи відчують українці тарифне покращення.

Концерн «Електрон» звернувся до Верховної Ради та уряду через дискримінацію українських виробників на відкритих тендерах. Львівські виробники автобусів закликають захистити вітчизняні компанії, оскільки конкуренти з Білорусі демпінгують ціни. Обговоримо, чи з’являться у Львові ще сто білоруських автобусів.

Купатись чи не купатись? У Православній церкві України пояснили, що занурення в ополонку на Водохреща не змиває гріхів і не є давньою українською традицією. Наразі невідомо, чи така заява вплине на любителів стрибати у крижану воду на свята.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».