У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 18 травня:

Ділянку на околиці Львова, де мала пройти вул. Вернадського, придбав у приватну власність Тарас Колодій – зять Богдана Дубневича. Тепер будівництво стратегічного проспекту під загрозою. Обговоримо, як місцеві феодали продовжують дерибанити землю громади.

Хто підтримує, а хто критикує створення медичних об’єднань у Львові. Про свої зауваження раптом заявили депутати Львівської обласної ради. Досі їхня стратегія охорони здоров’я полягала у системному розпродажі медичних комунальних приміщень. З’ясуємо, що саме змінилося.

Сьогодні вся країна відзначає День пам’яті жертв геноциду і депортації кримських татар. Дізнаємося, які заходи відбулися у Львові.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».

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