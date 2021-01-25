У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 25 січня:

Життя після локдауну триває. Дізнаємось, як лікарі оцінюють наслідки жорсткого карантину.

ДАБК зупинила будівництво житлового комплексу «Тіффані» у Львові та оштрафувала забудовника на 700 тисяч гривень. Як ця ситуація вплине на будівництво у Львові?

Нічим не завершилося гучне розслідування СБУ та військової прокуратури щодо дерибану земель Міністерства оборони у Брюховичах. Обговоримо, чи можливий контроль суспільства за такими масштабними зловживаннями. Цю тему також обговоримо у студії із юристкою і головою громадської ради при управлінні СБУ Львівщини Галиною Янко.

Реформа інтернатів під загрозою зриву.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі «24 каналу».